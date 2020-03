Евровидение-2020″: Little Big представили песню и клип Uno – Видео

13.03.2020, 10:10, Разное

Как стало известно еще в начале марта, Россию на международном песенном конкурсе “Евровидение-2020” представит группа Little Big из Санкт-Петербурга.

Это решение вызвало споры в интернет-сообществе и шоу-бизнесе: одни обрадовались и заявили, что Россия наконец снова одержит победу, а другие – скептически отнеслись к творчеству группы и посчитали, что их песни не отражают Россию и ее особенности. Как бы там ни было, конкурсанты от нашей страны выбраны, и сегодня мы можем оценить их композицию. Несколько часов назад в эфире программы “Вечерний Ургант” на Первом канале коллектив презентовал песню Uno и клип на нее.

Песня, как и ожидалось, исполняется на английском языке, а в припеве – счет на испанском. В клипе задействованы семь человек, включая четверых постоянных участников группы. На самом “Евровидении”, как Little Big сообщили в эфире радио Energy, они выступят также в расширенном составе – вшестером. В том же интервью Илья Прусикин, лидер коллектива, рассказал, что Uno была написана в январе, когда они еще не знали о предстоящем участии в конкурсе: “Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать и в один день решили помузицировать”.

Первой песню Little Big оценила продюсер Яна Рудковская, работающая с Димой Биланом – победителем “Евровидения” в 2008 году. По ее мнению, песня выбрана не самая удачная, но тем не менее шансы на победу есть.

Конечно, я ожидала большего, потому что у Little Big есть потрясающие суперхиты, и мне казалось, что мы должны были услышать какой-то большой “боевичок”. Это неплохой, модный трек, но мне не хватило хитовости. Но это их стилистика, они сто процентов будут фаворитами этого конкурса. Их уже все знают, и многие западные страны любят. И Нидерланды – как раз страна под этих ребят: такая же очень свободная, – сказала Яна в беседе с ТАСС.

Little Big – это квартет из четырех вокалистов и музыкантов. В коллектив входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. По жанру они представляют собой коктейль из панка, поп-музыки и рейва, который доминирует сейчас на танцполах России и Европы.

Группа была основана в северной столице в 2013 году. Свой первый клип на песню Every Day I’m Drinking они выпустили 1 апреля 2013-го, а уже в июле выступили на разогреве у популярной хип-хоп группы Die Antwoord. Все семь лет своего существования коллектив регулярно гастролирует с концертами по России и Европе, причем, по словам Ильи Прусикина, они “не вложили в раскрутку ни копейки, просто снимали видео и выпускали их на YouTube”. В мае 2016-го их творчество оценили на премии Berlin Music Video Awards: трек Big Dick занял первое место в категории Most Trashy, а Give Me Your Money – 3-е место в номинации Best Performer.