Полина Гагарина, Дима Билан, Агата Муцениеце и другие на премьере мультфильма “Тролли. Мировой тур”
13.03.2020, 10:10, Разное
Вчера в кинотеатре “Москва”, который расположен в самом центре столицы, состоялась премьера мультфильма “Тролли. Мировой тур”, а также посвященный этому событию показ коллаборации – детского бренда SASHA KIM и компании Universal Pictures Russia. Гостями мероприятия стали Полина Гагарина, Дима Билан, Виктория Дайнеко и Михаил Галустян, озвучившие в мультфильме героев, Агата Муцениеце, Юлия Барановская с детьми, Саша Плющенко, Анна Цуканова-Котт и другие.
Агата МуцениецеПолина ГагаринаВика ДайнекоПолина Гагарина, Дима Билан и Саша ПлющенкоМихаил Галустян с семьейАнна Цуканова-Котт
В новую детскую коллекцию вошли как традиционные для бренда SASHA KIM воздушные платья, так и повседневная одежда: спортивные костюмы, футболки и леггинсы с принтами с главными героями мультфильма – поп-троллями Розочкой и Цветаном. Все изделия выполнены в ярких фирменных цветах первой части “Троллей”: розовом, голубом, желтом и других. В коллекции также представлены платья, посвященные и новым героям из второй части мультфильма – троллям с совершенно необычными музыкальными предпочтениями. Для презентации коллекции в качестве юных моделей были приглашены 15 звездных детей.
Саша КимДочь Сергея Жукова и Регины БурдДочь Ани ЛоракАлена Шишкова с дочерью АлисойАлина Буре с детьми
Саша ПлющенкоСофья Карпунина с дочерью
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