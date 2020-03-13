Полина Гагарина, Дима Билан, Агата Муцениеце и другие на премьере мультфильма “Тролли. Мировой тур”

13.03.2020, 10:10, Разное

Вчера в кинотеатре “Москва”, который расположен в самом центре столицы, состоялась премьера мультфильма “Тролли. Мировой тур”, а также посвященный этому событию показ коллаборации – детского бренда SASHA KIM и компании Universal Pictures Russia. Гостями мероприятия стали Полина Гагарина, Дима Билан, Виктория Дайнеко и Михаил Галустян, озвучившие в мультфильме героев, Агата Муцениеце, Юлия Барановская с детьми, Саша Плющенко, Анна Цуканова-Котт и другие.

Агата Муцениеце Полина Гагарина Вика Дайнеко Полина Гагарина, Дима Билан и Саша Плющенко Михаил Галустян с семьей Анна Цуканова-Котт

В новую детскую коллекцию вошли как традиционные для бренда SASHA KIM воздушные платья, так и повседневная одежда: спортивные костюмы, футболки и леггинсы с принтами с главными героями мультфильма – поп-троллями Розочкой и Цветаном. Все изделия выполнены в ярких фирменных цветах первой части “Троллей”: розовом, голубом, желтом и других. В коллекции также представлены платья, посвященные и новым героям из второй части мультфильма – троллям с совершенно необычными музыкальными предпочтениями. Для презентации коллекции в качестве юных моделей были приглашены 15 звездных детей.

Саша Ким Дочь Сергея Жукова и Регины Бурд Дочь Ани Лорак Алена Шишкова с дочерью Алисой Алина Буре с детьми

Саша Плющенко Софья Карпунина с дочерью