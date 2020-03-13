 

Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в штаб-квартире ООН

13.03.2020, 10:07, Разное

В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, опасное заболевание диагностировали у сотрудницы постпредства Филиппин. Согласно статистическим данным, предоставленным информационным ресурсом «Коронавирус сегодня», каждый день случаи заболевания фиксируются в новых странах, а само количество носителей вируса только увеличивается.
По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, заразившаяся коронавирусом сотрудница постпредства Филиппин посещала штаб-квартиру ООН 9 марта. В здании она находилась примерно 30 минут и за это время успела встретиться с двумя другими делегатами, чьи личности пока не раскрываются. Сейчас с ними пытаются связаться медицинские специалисты, работающие при ООН.

Стоит отметить, что согласно статистике количество заболевших, с каждым днем увеличивается почти на 7000 человек. В РФ на 13 марта наличие коронавируса COVID-19 было диагностировано у 38 человек. Шесть россиян уже полностью выздоровели, летальных случаев на сегодняшний день не происходило.



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