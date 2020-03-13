 

Мнение: Саудиты душат

13.03.2020, 10:06, Разное


Вице-президент Роснефти М.Леонтьев на переговорах

Я прямо даже поражаюсь – как российские “переговорщики” умудрились до такой степени взбесить степенных арабов из Саудовской Аравии?! Они их там матом, что ли, крыли на чистом арабском, вдобавок к отказам от любых их предложений? Штаны спускали и голый зад показывали?

Читаю в новостях: “Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель”. Европе!! То есть – основным потребителям российской нефти (РФ продает свою нефть только в Китай и в Европу – но Китай уже купил всё, что ему нужно, у России до 2036 года включительно, по предоплате, которую Роснефть уже давно проела).

Европа была последним шансом пристроить куда-то свою нефть хоть за какие-то бабки. И вот теперь – что? По 24 придется продавать, чтобы саудитов “перебить”? И по 24 не удастся – в СА нефть более “легкая”, выше качеством.

Конечно, саудиты тоже очень сильно “подвигаются” в цене. Всё, лишь бы только Сечина с Путиным уесть!

Круто. Прямо шекспировские страсти. “А еще чалму надел”.

Нашим кретинам, по всей видимости, ничего не остается, как приползать к саудитам на цырлах и долго и униженно умолять – простить нас, дураков, и “войти в положение”. Новак, министр энергетики, уже начал вилять хвостом. Но, боюсь, этим дело не ограничится – придется самому Путину лететь в Эр-Рияд и каяться перед принцем Салманом – “дяденька, прости засранца”.

Тьфу!

Источник: Размышления вольного социолога



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