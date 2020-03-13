Мнение: Цена невыполнения Сочинских соглашений

13.03.2020, 10:00, Разное

Давеча давал интервью для АСД на тему Сирии, кампании в Идлибе и ситуации с беженцами.

Какие методы информационной войны применялись Турцией в ходе операции в Идлибе?

– С вовлечением Турции в активные боевые действия на стороне так называемой «Сирийской Национальной армии» (группировка протурецких отрядов «Сирийской свободной армии» в районе Африна, Ефрата и Идлиба — Ю.К.) и ХТШ («Хайат Тахрир аш-Шам» — коалиция группировок во главе запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусра») можно было увидеть, как стандартная рутинная пропаганда о «страданиях мирного населения в Идлибе» и «разбомбленных госпиталях» дополняется уже чисто военной пропагандой. Она направлена на оправдание вовлечения своих Вооруженных сил в конфликт, где основными задачами было оправдать удары по САА (Сирийской Арабской армии) самозащитой и обвинить Россию в том, что это она сорвала Сочинскую сделку, а не Турция. Кроме того, турецкую армию старались преподнести как защитницу арабского населения и высокоэффективную силу. По мере развития конфликта Турция, с одной стороны, блокировала информацию о своих потерях, а с другой, пыталась концентрировать внимание на потерях САА путем массированного опыления СМИ с аккаунтов лояльных активистов и свеже-созданных ресурсов.

– Как Турция пыталась воздействовать на российское информационное пространство в ходе конфликта?

– Уже в ходе активной фазы боевых действий турецкая пропаганда всячески акцентировала внимание на теме противостояния с Россией, хотя официально Турция так и не решилась обвинить Россию в уничтожении нескольких десятков турецких солдат в ходе авиаударов ВКС РФ и ВВС Сирии, переведя стрелки на сирийцев.

Как в рамках существующей инфраструктуры, так и с использованием созданных в январе-феврале аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, осуществлялось распространение информации/дезинформации об огромных потерях САА, уничтожении «самых лучших российских систем ПВО» (иронично, что здесь пропаганда вступила в противоречие с фактом покупки С-400 у России) и обвинений Москвы в том, что события в Идлибе происходит по ее вине. В какой-то мере, можно было увидеть работу информационной сетки, ориентированной на русскоговорящих граждан, в интересах поддержки основных информационно-психологических операций.

– Турция блокировала соцсети в ходе конфликта. В чем уроки для России?

– Фактически мы в режиме реального времени увидели, как по команде блокируется сразу целая группа сетевых ресурсов, через которые начала распространяться нежелательная информация о больших потерях Турции в Идлибе.

Турция уже имеет опыт блокирования крупных социальных сетей, поэтому в рамках поддержки своих операций в Идлибе турки ограничили распространение информации о потерях. Чтобы перебить нарастающий негативный эффект (в условиях снижения рейтинга Эрдогана), уже через день после блокировки они начали активно вываливать в соцсети видеоролики, снятые дронами в течение февраля 2020 года, чтобы путем демонстрации уничтожения сирийской техники переломить негативные настроения и поднять пошатнувшийся патриотизм. Технологически все это было сделано на достаточно хорошем уровне, хотя все равно был заметен эффект запаздывания — до начала блокировок в сеть уже просочились данные, что в реальности погибли не 35, а от 60 до 80 человек, плюс огромное число раненых (фактически одним ударом была разгромлена полноценная рота). Отсюда и проистекают заявления о космическом количестве убитых сирийцев, где подсчет, по всей видимости, происходил по принципу «чего этих сирийцев считать».

Данная история показывает, как используют контроль над интернетом оппоненты РФ в ходе реальных боевых действий, а также намекает о том, что может отрабатываться на учениях по частичному ограничению доступа в интернет.

– Насколько эффективной в целом оказалась информационно-психологическая операция Турции, связанная с Идлибом?

– При всей внешней эффективности, которую можно оценить по разброду и шатанию в турецких медиа и негативу, связанному с большими потерями сирийцев, эта история показала, что все-таки сражения решаются на поле боя, и турецкие информационно-психологические ухищрения не смогли заместить слабости позиции Турции в других компонентах.

В конечном итоге, несмотря на пачки роликов, угрозы в адрес России и Сирии, обоснование требований Эрдогана по Сочинской линии, в конечном итоге он был вынужден ехать в Москву и идти там на серьезные уступки, которые турецкой пропаганде оказалось достаточно трудно объяснить.

Именно по этой причине пропагандистская машина турок занялась переключением внимания на второстепенные моменты вроде споров о БПЛА и сирийских ЗРК, или о том, как Турция при желании могла бы взять Саракиб.

– Складывается ощущение, что любая договоренность с Эрдоганом априори невыполнима с его стороны — такова не только ментальность, но и узкий коридор возможностей турецкого диктатора. Где Эрдоган снова готов подставить подножку России?

– До Сочинской сделки Эрдоган в целом выполнял свои основные обязательства. Текущий кризис в отношениях России и Турции проистекает из того, что он не только не выполнил свои обязательства, но вообще пытался уйти от ответственности за это. За это с Эрдогана был взыскан существенный кусок Идлиба. Это, собственно, главный территориальный итог зимней кампании и та цена, которую турецкому лидеру пришлось заплатить за нарушение соглашений.

Разумеется, нет никакой гарантии, что он не нарушит какие-то свои обязательства в будущем. Всегда стоит помнить, что Эрдоган не союзник, а попутчик. С попутчиками рано или поздно приходится прощаться, но этот момент еще не наступил и, возможно, еще длительное время не наступит, хотя авантюризм политики Эрдогана всегда может ускорить окончательный разрыв, даже если это объективно будет вести к неприятным последствиям для России и печальным последствиям для Турции.

– Перспектива строительства "второго Босфора" турками в обход проливов и выполнения конвенции Монтре, соответственно, оценивается в $1 млрд. Осуществим ли проект? Как это может повлиять на судьбу Турции, ее отношения с Россией и ситуацию в Причерноморье в целом?

– Проект хоть и является технологически сложным, но с материальной и инженерной точки зрения вполне реализуем. Тем более, что у Анкары наличествует политическая воля, чтобы его реализовать.

В долгосрочной перспективе, если он будет реализован, это усилит позиции Турции как в отношениях с странами Средиземноморского бассейна, так и с Россией, поскольку экономические выгоды от него существенны. А его эксплуатацию можно осуществлять без ограничений конвенции Монтре, что позволяет произвольно закрывать новый канал для любой страны. В общем, для Турции этот сложный проект сулит массу возможностей. В долгосрочной же перспективе, повторюсь, это усилит позиции Турции по ряду позиций в отношениях с Россией, что придется учитывать.

– Эрдоган запросил помощи у стран НАТО в связи с ситуацией в Сирии. Не грозит ли нам афганский сценарий на этом театре военных действий?

– Россия реализует на этом ТВД принцип разумной достаточности, не стремясь заменить собой то, что могут и делают сирийцы и иранские прокси. Российское военное присутствие носит ограниченный характер и, конечно, не сравнимо с ситуацией времен войны в Афганистане ни по размеру задействованных сил, ни по степени вовлеченности в процессы, что облегчается наличием дееспособного местного правительства, а также могучей ролью Ирана, который обеспечивает САА поддержкой большим количеством шиитских ополченцев.

При необходимости Россия всегда может отойти и предоставить действовать Ирану, как это происходит, например, в Восточной Сирии.

Относительно же помощи НАТО, то в период кризиса в Идлибе Альянс и США фактически отказали Эрдогану в прямой поддержке, а более активно продвигать эту тему начали лишь после того, как были заключены соглашения в Москве. С одной стороны, США хотели прямого разрыва Турции с Россией и Ираном и мягко подталкивали ее к этому сценарию, но с другой, в Вашингтоне хотят проучить Эрдогана за шашни с Россией и Ираном, а также за покупку С-400.

В итоге, конфликт достаточно быстро свернули, а США явно упустили благоприятный момент для того, чтобы вбить более серьезный клин в отношения Турции и РФ. То, что мы видим и слышим сейчас относительно помощи США для Турции, это попытки вернуть упущенную возможность.

– Что происходит на границе Греции и Турции? Остановит ли свиная моча, которой греки опрыскивают заборы, толпы мигрантов которых натравливают турки?

– Со стороны Турции мы видим очевидный шантаж Берлина и Брюсселя, в рамках которого Турция создает «ужасные картинки» на границе и заявляет, что, если вы не увеличите финансирование турецких программ по сдерживанию беженцев и не перезаключите сделку по этому вопросу на более выгодных условиях, то такие картины будут сохраняться, пугая европейских обывателей, так как Турция не видит причин возвращаться к прежним условиям.

Ключевой вопрос — прогнется Европа под Эрдогана или нет. Москву ему прогнуть не удалось. Теперь он упорствует в давлении на Брюссель, рассчитывая хотя бы здесь частично отыграться за свои сирийские и ливийские неудачи.

https://asd.news/articles/voyna/boris-rozhin-verolomstvo-stoilo-erdoganu-kuska-idliba/ – цинк