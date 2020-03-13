 

Нескольких депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса

13.03.2020, 10:05, Разное

Около восьми депутатов Государственной думы отправили на карантин после возвращения из Франции парламентария от ЛДПР Сергея Катасонова.

По словам депутата, он ездил во Францию еще до того, как страна была признана нежелательной для посещения из-за распространения ранее неизвестного типа вируса. Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал аннулировать пропуск депутата, а его помощников и парламентариев, которые обычно сидят рядом с Катасоновым на заседаниях, попросил уйти на карантин. Также председатель нижней палаты парламента распорядился провести влажную уборку в зале сразу после заседания.

«Считаю, что решение Володина аннулировать мой пропуск правильное. Если хоть какие-то малейшие риски есть, надо соблюдать дисциплину», — сказал Катасонов в разговоре с  изданием «Подъем». При этом парламентарий усомнился в том, что подверг опасности президента РФ Владимира Путина, который несколько дней назад выступал в Госдуме. «Все-таки я сижу достаточно далеко — на галерке», — добавил депутат.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал недопустимым поведение депутата и предложил досрочно лишить его полномочий.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Медики назвали лучшие продукты для восстановления работы кишечника

23.02 / Эксперты объяснили пользу ежедневного употребления двух бананов

21.01 / Мнение: Прокуроры — это судьи. А судьи кто?

27.01 / Врачи перечислили симптомы коронавируса

03.02 / Кайли Дженнер показала фотографии с празднования 2-летия дочери, на которое потратила 100 тысяч долларов

06.01 / На Урале возле железной дороги обнаружили тело 16-летней девушки без одежды

11.03 / Мнение: История о няне

06.02 / Скандалы: Британская королева отбирает «грязные» деньги

27.12 / Пораженная Собчак раскрыла подробности последних дней жизни Волчек

06.02 / В Архангельске переезд двух братьев обернулся поножовщиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика