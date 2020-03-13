Нескольких депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса

13.03.2020, 10:05, Разное

Около восьми депутатов Государственной думы отправили на карантин после возвращения из Франции парламентария от ЛДПР Сергея Катасонова.

По словам депутата, он ездил во Францию еще до того, как страна была признана нежелательной для посещения из-за распространения ранее неизвестного типа вируса. Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал аннулировать пропуск депутата, а его помощников и парламентариев, которые обычно сидят рядом с Катасоновым на заседаниях, попросил уйти на карантин. Также председатель нижней палаты парламента распорядился провести влажную уборку в зале сразу после заседания.

«Считаю, что решение Володина аннулировать мой пропуск правильное. Если хоть какие-то малейшие риски есть, надо соблюдать дисциплину», — сказал Катасонов в разговоре с изданием «Подъем». При этом парламентарий усомнился в том, что подверг опасности президента РФ Владимира Путина, который несколько дней назад выступал в Госдуме. «Все-таки я сижу достаточно далеко — на галерке», — добавил депутат.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал недопустимым поведение депутата и предложил досрочно лишить его полномочий.