Глава МВД Австралии заболел коронавирусом

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13.03.2020, 9:59, Новости дня

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон заявил, что у него обнаружен новый тип коронавируса COVID-19 и, согласно требованиям медиков, он госпитализирован.

«Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным», – передает РИА «Новости» сообщение министра.

Ранее в пятницу сообщалось, что супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом.



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