 

УЕФА может отменить Чемпионат Европы по футболу из-за коронавируса

13.03.2020, 9:55, Новости дня

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность отложить проведение Чемпионата Европы по футболу – 2020. Окончательное решение будет принято в следующий вторник в ходе видеоконференции, в которой примут участие представители 55 футбольных федераций, входящих в состав союза.

Турнир, в котором принимают участие 24 команды, должен был пройти на территории 12 стран с 12 июня по 12 июля. Чемпионат, возможно, перенесут на следующий год или переформатируют с возможностью проведения матчей в других локациях.

Чемпионат Европы по футболу – крупнейший международный футбольный турнир после Кубка мира и важным источником дохода для УЕФА и организаций, входящих в состав союза.

По данным источников Reuters, наряду с переносом даты УЕФА также рассматривает возможность смены локаций и возможное изменение формата турнира.

Под угрозой также оказалось проведение идущей сейчас Лиги чемпионов, в связи с отменой матчей между «Манчестер Сити» и «Реал Мадридом» и «Ювентусом» и «Олимпик Лионом».

Решение было принято после того, как один из баскетболистов команды «Реал Мадрид» заразился коронавирусом. Главные баскетбольная и футбольная команды испанской столицы используют одни и те же спортивные помещения для тренировок. Именно поэтому игроки обеих команд были помешены в карантин. Кроме того, такой же диагноз был поставлен защитнику «Ювентуса» Даниэлю Ругани. Все футболисты «Ювентуса» были также отправлены в карантин. Матчи домашних лиг были отложены либо проведены без присутствия публики.

Два матча Европейской лиги, запланированные на четверг, были отложены, потому что испанская команда «Хетафе» отказалась от поездки в Италию на матч против «Интер Милана, а футболисты из «Рома» не смогли вылететь в Испанию на матч с «Севильей» из-за запрета на полеты.



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