Disney закрывает парки развлечений в Калифорнии из-за коронавируса

13.03.2020, 9:55, Новости дня

Компания Walt Disney закроет парки развлечений «Диснейленд» и «Калифорния Эдвенчер» в южной Калифорнии начиная с субботы и вплоть до конца месяца из-за пандемии коронавируса. Компания сообщила об этом в четверг.

Пока что ни в одном из парков компании, расположенных в калифорнийском Анахайме, не были зарегистрированы случаи заражения COVID-19, заболевания, вызываемого новым коронавирусом, говорится в заявлении представителя компании.

Парк «Юниверсал Студиос», принадлежащий Comcast Corp и также расположенный на юге Калифорнии, закроется в субботу, и, как ожидается, вновь будет открыт 28 марта, сообщили в компании.

Ранее в четверг губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом рекомендовал воздержаться от собраний свыше 250 человек, чтобы помочь сдержать распространение коронавируса, от которого в США уже скончались более 30 человек.

Компания Disney решила закрыть оба своих парка в Южной Калифорнии после рекомендаций губернатора и «в интересах наших гостей и сотрудников», говорится в заявлении.

Гостиницы в Анахайме, принадлежащие Disney, будут открыты вплоть до понедельника, чтобы предоставить гостям время для подготовки к отъезду. Disney будет платить зарплату своим сотрудникам на время закрытия объектов, а также возместит гостям деньги, оплаченные за бронирование номеров.

В 2018 году, по данным Themed Entertainment Association, оба парка посетили 28,6 миллионов гостей.

«Диснейленд», открытый в 1955 году, носит неофициальное название «самого счастливого места на Земле». Прилегающий к нему парк «Калифорния Эдвенчер» был открыт в 2001 году.

Ранее компания закрыла из-за вспышки коронавируса свои парки в Шанхае, Гонконге и Токио. Парки в Париже и Флориде пока функционируют, компания не сообщала о планах их закрытия.