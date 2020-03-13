«Боремся за возвращение к нормальной жизни»: Мать рассказала о парализованном Алексее Янине

13.03.2020, 9:54, Разное

Мать отечественного киноактёра Алексея Янина, около пяти лет назад перенёсшего инсульт и оставшегося после этого парализованным, пояснила о состоянии сына. По словам Ольги Яниной, последние годы были сложными и проходят в ежедневной борьбе за возвращение артиста к нормальной жизни.

Алексею Янину завтра, 14 марта, исполнится всего 37 лет и пять последних из них он остаётся парализованным, но с надеждой смотрит в будущее и продолжает бороться за возвращение к нормальной жизни. Мать артиста в официальной фан-группе в соцсети “ВКонтакте” обратилась к поклонникам и неравнодушным людям, поблагодарив всех, кто не забывает о её сыне, навещает, поддерживает морально и материально. Благодаря последней помощи Ольга Янина имеет возможность приобретать необходимые препараты, оплачивать услуги врачей и реабилитационных центров, где сына учат вспоминать все навыки, утерянные вследствие повреждений мозга на фоне перенесённого инсульта.

Актёр женат на Дарье Клюшниковой, участнице «Фабрики звёзд». Как пояснила недавно исполнительница, супруг с матерью живёт за городом, а они с сыном Андреем — отдельно. При этом Клюшникова, несмотря на отсутствие каких-либо прогнозов со стороны врачей, не оставляет мужа и часто привозит сына к отцу, говоря, что в его ситуации важнее всего ощущать поддержку, любовь и заботу близких людей.