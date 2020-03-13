 

Пандемия: Жена канадского премьера Трюдо заразилась. Трамп отказался делать тест после контакта с заболевшим

13.03.2020, 9:53, Новости дня

Жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо заразилась коронавирусом, об этом свидетельствуют результаты ее анализов. Сам Джастин Трюдо пробудет на карантине две недели, сообщается со ссылкой на администрацию премьер-министра.

“Премьер-министр хорошо себя чувствует, у него нет симптомов”, – написал в твиттере пресс-секретарь Трюдо Кэмерон Ахмад.

По последним данным, в Канаде выявлено 109 заболевших COVID-19, один из них погиб, 11 человек выздоровели.

В Белом доме тем временем заявили, что президенту США Дональду Трампу нет необходимости сдавать анализ на коронавирус.

Ранее коронавирус обнаружили у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена. Он был членом бразильской делегации, которая посетила США с официальным визитом на прошлой неделе. Как пишет Estado, он был в тесном контакте с Трампом. Однако в Белом доме отметили, что Трамп и вице-президент США Майк Пенс “практически не общались” с бразильским чиновником.

В свою очередь Трамп заявил, что его не беспокоит факт обнаружения вируса у члена бразильской делегации, с которым он контактировал. “Скажем так: меня это не касается”, – сказал американский президент.

После обнаружения коронавируса у Вайнгартена анализ на наличие вируса также сдал президент Бразилии Жаир Болсонару. Результаты должны быть готовы сегодня. Врачи опасаются, что президент может быть инфицирован без проявления симптомов заболевания.

 



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