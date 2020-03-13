Число больных в Беларуси выросло почти вдвое. Всех россиян с Diamond Princess выписали из больницы

13.03.2020, 9:53, Новости дня

В Беларуси число больных коронавирусом выросло с 12 до 21 человека, сообщает Министерство здравоохранения республики.

“На сегодняшний момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с лабораторно подтвержденным РНК COVID-19 находится 21 пациент”, – говорится в сообщении Минздрава. В ведомстве уточнили, что это общее число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом в стране, ранее сообщалось о 12 таких пациентах.

“Практически все пациенты чувствуют себя удовлетворительно, один находится в состоянии средней степени тяжести”, – добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что первый заболевший COVID-19 в Беларуси был выписан из больницы.

В Украине пассажиры рейса Милан – Киев, у которых были обнаружены симптомы, схожие с симптоматикой коронавируса, доставлены в больницу, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, если тесты на коронавирус будут положительными, медики проведут скрининг у всех пассажиров рейса и, возможно, будет введен карантин.

Во Владивостоке выписали двух остававшихся в медучреждении россиян с лайнера Diamond Princess, на котором произошла вспышка нового коронавируса, сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края.

“Сегодня у нас закончился 14-дневный карантинный срок для последних, кто к нам прибыл 29 февраля с этого лайнера. Это семейная пара, все три тестирования на коронавирус дали отрицательный результат”, – заявили в пресс-службе.

Семь граждан России прибыли из Японии во Владивосток 22 и 23 февраля и были помещены в городскую инфекционную больницу. Их анализы на коронавирус показали отрицательные результаты, и 6 марта пациенты отправились домой. Еще двое пассажиров Diamond Princess – семейная пара из Владивостока – прилетели из Японии 29 февраля. Их также поместили на карантин. Еще восьмерых россиян с лайнера доставили на карантин в Казань. 8 марта их выписали из больницы.

В Армении подтверждены два новых случая заражения коронавирусом нового типа, пациенты госпитализированы в инфекционную больницу, сообщил на своей странице в фейсбуке министр здравоохранения Арсен Торосян.

Накануне в Армении зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом: двое – граждане Армении, один – гражданин Италии. Первый случай был выявлен 1 марта. Число зараженных коронавирусом в Армении достигло шести.

А в Азербайджане зфиксировали первую смерть от коронавируса. По информации властей, умерла гражданка Азербайджана, ранее вернувшаяся из Ирана и помещенная на карантин.

В Чехии, где, по официальным данным, около 100 инфицированных, введено чрезвычайное положение. На границах с Германией и Австрией возобновлен контроль. Отменено международное железнодорожное сообщение. Гражданам 13 стран запрещен въезд в страну. Запрещены собрания с числом участников более 30. Будут закрыты все развлекательные заведения и учреждения культуры, ограничено время работы ресторанов. Ранее на этой неделе были закрыты все школы.

Словакия запрещает въезд всем иностранцам, кроме имеющих в стране вид на жительство. Будут закрыты школы, аэропорты, рестораны. О закрытии школ объявлено также в Ирландии.

Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло до 2369, умерли пять человек, сообщает институт Роберта Коха. В Берлине зафиксировано 137 случаев заражения коронавирусом.

С завтрашнего дня в столице Германии из-за коронавируса будут закрыты крупнейшие музеи, говорится в заявлении руководителя Фонда прусского культурного наследия Германа Парцингера. Ранее власти Берлина рекомендовали отменить все мероприятия, в которых участвует более 1000 человек.

О закрытии школ и университетов в рамках мер по борьбе с коронавирусом объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Детские сады и школы-пансионы пока продолжают работу, решение по ним будет принято позднее.

“Мы сейчас в центре таких мировых событий, похожих на которые не было за всю историю существования этого государства”, – заявил Нетаньяху. И предупредил, что количество смертей от коронавируса “может достичь высоких значений”. В настоящее время в Израиле зарегистрировано 109 случаев коронавируса, умерших нет.

В Китае считают, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в мире может пойти на спад к июню 2020 года. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

В случае если некоторые страны не воспримут опасность коронавируса и не примут необходимые меры для борьбы с заболеванием, пандемия может продлиться дольше, отметил он. Чжун Наньшань призвал страны следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и прилагать усилия на национальном уровне.

Сейчас в мире инфицированы коронавирусом COVID-19 129846 человек, число жертв инфекции достигло 4931, поправились более 68 тысяч человек, сообщила газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.