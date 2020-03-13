В Китае за сутки от коронавирусной инфекции умерли семь человек, в других странах – 310 человек

13.03.2020, 9:51, Новости дня

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек, шестеро из них – в провинции Хубэй. Об этом сообщает Национальный комитет КНР по здравоохранению.

Новых случаев заражения на территории страны – восемь.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек, из них за последние сутки – 1318 человек.

В Гонконге, Макао и на Тайване коронавирусом заразился 131 человек, зафиксировано четыре случая с летальным исходом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440, из них 310 – за последние сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.