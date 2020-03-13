 

Сотни голодных обезьян наступают на тайские города, их больше некому кормить

13.03.2020, 9:50, Разное

Одной из самых популярных туристических достопримечательностей большинства стран Юго-Восточной Азии, таких как Малайзия и Таиланд, являются контакты с дикими животными. Тут можно покататься на слонах, погладить тигров и других животных в частных зоопарках, а также покормить стайки мартышек, которых тут всегда в изобилии. 

Последнее является большой проблемой, обезьяны настолько привыкли питаться за счет туристов, что совершенно разучились добывать еду самостоятельно в окрестных лесах (Паранормальные новости – paranormal-news.ru). 

До поры до времени это не создавало большой проблемы, туристов в Таиланде очень много в любое время года, вся страна практически живет лишь за счет туристической отрасли. Но теперь это превратилось во что-то ужасное и с каждым днем проблема нарастает.

Из-за эпидемии коронавируса туристический поток превратился в жалкий ручеек, примечательные улицы Таиланда, ранее кишевшие приезжими, теперь почти пусты. Хотя нет, не пусты, по ним теперь гуляют сотни голодных  мартышек, которые клянчат еду и роются в мусорных отходах.

Эти фотографии, сделанные на улицах города Лопбури, похожи на фильмы об Апокалипсисе или на "Планету Обезьян". В поисках еды умные и ловкие мартышки залезают везде, где не закрыто, и воруют все, что съедобно. Стоит на улице появиться человеку с подходящей едой в руках, как обезьянки начинают окружать его и пытаются выхватить кусочек. 

По словам местных жителей они опасны как стаи бродячих собак, а если обезьяны увидят в лапах другой обезьяны что-то особенно вкусное, вроде банана, то бросаются на нее и возникает громкая драка с визгами и укусами. 

 



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