Россию ждет рост бедности: Кудрин напугал правительство

13.03.2020, 9:49, Новости дня

Глава Счетной палаты считает, что никакого роста экономики в сложившейся ситуации с эпидемией коронавируса, падением цен на нефть и рубля ждать не стоит.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сегодня огорошил российских сенаторов. Выступая в Совете Федерации, где обсуждались поправки в бюджет, экс-министр финансов сделал ряд заявлений, которые затрагивают работу правительства и жизнь общества. Так, бюджет, сверстанный на три года, учитывал реализацию мер, о которых президент России Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному собранию, но на деле иначе.

«Наоборот, мы встречаемся с вызовами как минимум неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение», – цитирует РИА Новости главу Счетной палаты.

А Министерству экономического развития и вовсе крепко досталось. Кудрин назвал прогноз социально-экономического развития России на текущий год «безнадежно устаревшим». Минэкономразвития закладывал среднюю цену сырья в 57,7 доллара за баррель, а среднегодовой курс доллара в 63,9 рубля. Сегодня нельзя строить бюджет на таких расчетах. Кудрин призвал исходить из новой реальности. Сам глава Счетной палаты считает, что средняя цена нефти может подняться до 40 долларов за баррель, ну, или чуть выше, но все равно ситуация от этого мало изменится, так как все равно это ближе к «нулевым отметкам» экономического роста, предупредил чиновник.

При этом признался, что с новой реальностью сложно предсказать, каким будет сценарий.

Правда, министр экономического развития Максим Решетников уже говорил о том, что у них работают над новой версией условий для социально-экономического развития экономики для нового бюджета. Чиновник сообщил, что в новом варианте учтено и влияние короновируса на российскую экономику. Хотя ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что ресурсов хватит и на выполнение социальных обязательств, и на инвестиции в экономические проекты.