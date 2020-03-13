 

Батюшка на моноколесе из Сибири очаровал соцсети

13.03.2020, 9:49, Новости дня

Священнослужитель рассказал, что пришлось освоить полученный в подарок необычное средство связи, чтобы научить потом детей их сельского клуба.

В Краснотурьинске (Урал) один из жителей увидел странную картину на дороге, что не выдержал и взялся за камеру. А увидел он священника на моноколесе, пишет Е1.ru.

Как потом выяснилось, священнослужитель – Петр Мажетов служит в мужском монастыре «Свято-Косьминская пустынь», который находится в деревне Костылева. А моноколесо «оседлал» по необходимости. Дело в том, что моноколеса друг батюшки подарил детскому клубу в деревне. Вот и решил Петр Мажетов, что сначала надо самому научиться на нем ездить, а потом детворе показывать. Правда, время от времени сам пользуется, когда торопится, чтобы в пробках не стоять.

Рассказал, что поставил с ребятами клуба спектакль на философско-фантастическую тему. По сценарию там дети должны как роботы передвигаться на таких средствах передвижения. Видео: Типичный Екатеринбург во ВКонтакте. В России, по счастью, много священнослужителей, которые ведут себя как истинные христиане. К примеру, настоятель храма в деревне Драчево в Мытищах,священник Дионисий Соколов продал свой любимый мотоцикл Yamaha. А вырученные деньги передал многодетной семье, у которой сгорел дом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Похищение и убийство майдановца Сергиенко. Двум подозреваемым смягчили меру пресечения

12.02 / “Образ огурца? Отличная идея!”. Жан-Поль Готье прокомментировал стиль эколога Греты Тунберг

11.03 / В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

05.02 / Первый фрегат с российским двигателем спустят на воду до 1 июля

27.01 / Премьер Госсовета КНР прибыл с инспекцией в Ухань

19.02 / DS – в борьбе с американским бизоном, русским медведем и китайским драконом «кучке европейцев» нужен свой Совбез

12.02 / День голосования по поправкам в Конституцию могут сделать выходным

29.01 / Депутатам-прогульщикам не доплатили 3 млн грн

01.01 / США надеются, что КНДР выберет путь мира и процветания вместо войны – Помпео

09.03 / Минфин заявил о достаточном количестве средств ФНБ для покрытия доходов при падении нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика