Батюшка на моноколесе из Сибири очаровал соцсети

13.03.2020, 9:49, Новости дня

Священнослужитель рассказал, что пришлось освоить полученный в подарок необычное средство связи, чтобы научить потом детей их сельского клуба.

В Краснотурьинске (Урал) один из жителей увидел странную картину на дороге, что не выдержал и взялся за камеру. А увидел он священника на моноколесе, пишет Е1.ru.

Как потом выяснилось, священнослужитель – Петр Мажетов служит в мужском монастыре «Свято-Косьминская пустынь», который находится в деревне Костылева. А моноколесо «оседлал» по необходимости. Дело в том, что моноколеса друг батюшки подарил детскому клубу в деревне. Вот и решил Петр Мажетов, что сначала надо самому научиться на нем ездить, а потом детворе показывать. Правда, время от времени сам пользуется, когда торопится, чтобы в пробках не стоять.

Рассказал, что поставил с ребятами клуба спектакль на философско-фантастическую тему. По сценарию там дети должны как роботы передвигаться на таких средствах передвижения. Видео: Типичный Екатеринбург во ВКонтакте. В России, по счастью, много священнослужителей, которые ведут себя как истинные христиане. К примеру, настоятель храма в деревне Драчево в Мытищах,священник Дионисий Соколов продал свой любимый мотоцикл Yamaha. А вырученные деньги передал многодетной семье, у которой сгорел дом.