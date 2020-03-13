Новый способ массового убийства: в метро Брюсселя пассажир смазал слюнями поручень

13.03.2020, 9:49, Новости дня

Нетрезвый пассажир в брюссельском метро (Бельгия) облизал пальцы и вытер их о поручень.

Очевидцы сняли происходящее на видео, так что потенциального распространителя вируса удалось найти. По информации СМИ, позже его арестовали, а поезд отправили на дезинфекцию. На 12 марта в Бельгии насчитывается 314 заболевших коронавирусом, трое человек умерли.