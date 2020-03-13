Пятиклассник продает брошки: мечтает стать бизнесменом, чтобы помогать бедным

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13.03.2020, 9:49, Новости дня

Матвей Черкасов начал свой маленький бизнес с восьми лет, а сейчас ему 11 и дела идут хорошо.

11-летний школьник из Екатеринбурга житель Тимофей Черкасов каждый вечер продает на улице украшения. В основном это броши, которые делает его бабушка, и мыло ручной работы, которое варит сам мальчик. Летом ассортимент меняется. Прохожим Тимофей продает овощи и разные композиции из растений. Люди возвращаются с работу и обязательно что-нибудь выбирают.

Начал предпринимательскую деятельность с 8 лет. Как рассказал ученик порталу E1, сначала хотел заработать на карманные расходы, чтобы не просить у родителей. Сейчас другие цели – мечтает стать предпринимателем и помогать бедным.

Мама и бабушка во всем поддерживает Тимофея. Хотя, как призналась мама, что над мальчиком подтрунивают и смеются на улице, но он не обращает на это внимание и все равно идет торговать. Уже есть первые «инвесторы». Как-то подошла женщина, дала 50 рублей, но ничего не купила, сказала, что на «развитие бизнеса».

Ради осуществления «планов громадье» Тимофей даже начал читать книжки про бизнес. А вот благотворительностью увлекся зимой. Сначала решил пожертвовать деньги детям Африки, которые голодают. Жалко беженцев в Южном Судане, пояснил мальчик, который узнал о бедственном положении людей на конференции.

В день зарабатывает до 300 рублей. Самым прибыльным был день накануне праздника влюбленных 14 февраля, когда заработал целую тысячу рублей. Деньги отдает маме, чтобы собрала и выслала как пожертвование на строительство школы в Африке.



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