 

В Никарагуа открыли новое насекомое, которое выглядит как что-то внеземное

13.03.2020, 9:48, Разное

Это маленькое одиночное существо было найдено в 1990-х годах недалеко от озера Лагуна Апойо в Никарагуа и лишь недавно ученые разобрались с тем, что оно собой представляет и дали ему официальное научное название. 

Итак, перед вами крайне редкий вид насекомых из семейства горбаток, у которых регулярно встречается очень причудливый внешний облик, делающий их похожими скорее на фантастических тварей, чем на реальное живое существо с планеты Земля. 

Новый вид горбатки назвали Kaikaia gaga, в честь эксцентричной певицы Леди Гага. Как оно выглядело в живом виде, неизвестно, в сети представлены лишь снимки засушенной тельца гаговой горбатки. Так что все на вашу фантазию (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Столько лет потребовалось для изучения Kaikaia gaga потому что существо и правда очень необычное, его из-за этого даже выделили в отдельный новый род. Статья об этом была размещена в журнале Zootaxa.

Возможно, что в живом виде гаговая горбатка выглядела не менее впечатляюще, чем вот это чудо – бразильская горбатка вида Bocydium globulare. У нее на голове сооружение, похожее на вертолетный винт. 

Горбатки чем-то напоминают тлей, потому что тоже питаются соком растений, прокалывая стебель своими хоботками и вытягивая через него сок. Они также известны за свои "песни", с помощью которых общаются друг с другом.

Сейчас исследователь Брендан Моррис из Университета штата Иллинойс, который и дал новой горбатке имя, планирует поехать в джунгли Никарагуа, чтобы попытаться все-таки разыскать живых представителей этого вида.  



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