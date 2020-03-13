Представитель МИД Китая прямо обвинил в распространении коронавируса американских военных

13.03.2020, 9:48, Разное

То, что происходит сейчас в мире, можно легко назвать прелюдией к Апокалипсису, и некоторые аналитики уже так и называют.

Акции на мировых биржах падают с рекордными значениями вот уже который день, экономика развитых стран находится под реальной угрозой обвала, а в некоторых странах Европы уже ввели режим чрезвычайного положения.

Началось все это, как вы знаете, с эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Ухане, которая начала распространяться с января 2020 года и от которой умерло уже почти 5 тысяч человек, а заразилось более 127 тысяч.

Первые зараженные появились еще в декабре 2019 и это были в основном люди, которые торговали на местном рынке морепродуктов или часто посещали его.

Данный рынок, хоть и зовется рынком морепродуктов, на самом деле является одной большой продуктовой барахолкой, куда свозили в том числе и экзотических диких животных вроде летучих лисиц и панголинов (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Предполагается, что именно от поедания этих животных, являющихся природными переносчиками множества опасных для людей заболеваний, и пошло распространение SARS-CoV-2. Правда все это до сих пор фактически не доказано, поэтому от теорий заговора нет отбоя. Не так давно мы подробно рассматривали самые популярные из них в этой статье.

Одной из самых популярных теорий заговора о китайском коронавирусе являются версии, что этот вирус был подкинут в Китай агентами американского ЦРУ и был или создан ими искусственно или взят от тех же летучих лисиц и распространен в воде или какой-либо пище.

Дело в том, что США уже несколько лет находятся с Китаем в торговых спорах, а также подозревают его во вмешательстве в американскую политику, шпионаже и опасаются быстро растущей китайской военной мощи.

Нередко приходится слышать, что удел сочинения и обсуждения теорий заговора подобного масштаба попахивает нехилой паранойей и является прерогативой лишь различных "чудиков", верящих помимо коронавируса от ЦРУ в убийство Кеннеди из-за инопланетян и детей-мутантов от ГМО-продукции "Монсанто". Однако представителя МИД Китая Чжао Лицзяня "чудиком" или параноиком назвать очень сложно, при этом вчера он буквально обвинил в распространении коронавируса именно американцев, а точнее американских солдат.

В своем твиттере Лицзянь сначала задал несколько вопросов по заболевшим коронавирусом в США. Очевидно, что ситуация с эпидемией коронавируса в США вызвала у него сильное подозрение из-за множества скрытых данных. "Когда в США появился так называемый нулевой пациент? Сколько человек были заражены? В какие больницы привезли заболевших?", – спросил Лицзянь, а потом призвал США быть честными и обнародовать эту информацию.

После этих вопросов Лицзянь прямо написал "Возможно, это армия США принесла эпидемию в Ухань", но никаких подробностей, при каких обстоятельствах это могло быть сделано, не добавил.

В сети из-за этого тут же разразился мощный информационный шторм и многие пользователи стали предлагать свои версии как американские солдаты могли начать эпидемию в Ухане.

Также представитель китайского МИД написал, что в США арестовали доктора Роберта Редфилда, директора Центра по контролю и профилактике заболеваний. Арест будто бы произошел вскоре после того, как Редфилд выступил со своим докладом в Комитете по надзору палаты представителей США. Вероятно, что он представил им совсем не ту информацию по зараженным в США, какую от него ждали.

"Топлива в огонь" добавили на днях и уханьские врачи, которые заявили, что у мужчин, переболевших коронавирусом, повреждаются яички, что может повлиять на выработку сперматозоидов и понижению фертильности (способность к размножению) и потенции. Это уже похоже на какую-то генетическую бомбу, подложенную под все китайское общество, хотя пока доказательств всего вышеуказанного не выявлено. Тем ни менее врачи настоятельно рекомендуют всем мужчинам, у которых был коронавирус, пройти после излечения обследование в репродуктивных клиниках.

Опасения уханьских врачей не беспочвенны. Еще ранее было выявлено, что SARS-CoV-2 первым делом атакует белки ACE2, расположенные на поверхности человеческой клетки, сначала вирус поражает эти белки, а потом проникает через них внутрь клетки. Помимо легких, белки ACE2 встречаются во многих органах человека, но особенно их много в яичках, потому что они также связаны с мужской репродуктивной функцией.