Путина на царство! Главред «Блокнота» о том, почему эпоха Путина закончится ещё очень нескоро

13.03.2020, 9:48, Новости дня

У России сегодня есть масса обязательств, в которые прямо или косвенно ввязался Путин.

Для этого потребуется одобрение Конституционного суда и положительный результат народного голосования. Фактически речь о том, чтобы Путин правил страной пожизненно. Хорошо или плохо если Путин будет «царствовать»? Об этом шла речь на прямом эфире главреда «Блокнота» Олега Пахолкова.

Эпоха Путина не закончится раньше, чем через 20 лет – нравится это кому-то или нет, считает Олег Пахолков.

“Куда ведет нас Путин? Как минимум к сохранению целостности страны, к стране без войн и революций. Тем, кто хочет переворотов, добро пожаловать в Донецк на экскурсию, где летают снаряды, а люди не понимают, что происходит. И этот сценарий хотят перетащить к нам. Говорят: «зачем вы пугаете нас США?» Да как же не пугать! Это геополитика. В каждом из нас сидит нацист, каждая нация хочет быть самой крутой, и каждая страна хочет доминировать в мире», – заявил Пахолков.

Но это не только политическая повестка, волнующие россиян экономические вопросы тоже решаются в геополитических баталиях. «Если вы считаете, что наши ВКС в Сирии не зарабатывают для вас деньги, то вы идиоты, ничего не понимающие в экономике», – сказал Пахолков, – Мы ресурсная страна, и должны играть на то, чтобы наши ресурсы в мире были дорогими. Именно это не понял Советский Союз, который рухнул из-за дешевой нефти».

Что касается возможного преемника, возникает вопрос: придет новый президент – что будем с Сирией делать? Сейчас возникла такая ситуация: у России появилась масса обязательство, в которые прямо или косвенно ввязался Путин. Он должен доделать то, что начал, считает Пахолков.

При всех же претензия к действующему президенту, «так как сегодня живет российский народ, так сытно и безопасно он никогда не жил, за всю 1000 лет существования Руси», – убежден главред «Блокнота».

«Я не против богатых, я за то, чтобы бедных не было», – подчеркнул он.

В ходе прямого эфира Пахолков перечислил и претензии к Путину: неправильный подход к пенсионной реформе и слабая система социальных лифтов.