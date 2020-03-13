Календарь: 13 марта – Интернет, придуманный академиком Глушковым в 50х, заново «изобрели» за рубежом

13.03.2020, 9:48, Новости дня

В этот день в 1989 году английский учёный Тим Бернерс-Ли и его коллеги передали начальнику своего отдела документ, в котором были заложены основные принципы Всемирной сети (World Wide Web).

Официальной датой рождения Интернета считается 13 марта 1989 года, а создателем Всемирной паутины называют Тима Бернеса-Ли. Однако еще в середине 50-х годов прошлого века академик Виктор Глушков в Киевском институте кибернетики разрабатывал связь нового поколения – единую для всей страны сеть с использованием спутниковых и проводных каналов (прообраз Интернета). Для этого его командой был разработан лучший на то время компьютер «Мир».

Тут необходимо сказать несколько слов о Викторе Глушкове. Это был, несомненно, непонятый гений. Он свободно говорил на немецком и английском, окончил университетский курс математики за 1 год. Академик был увлечен развитием искусственного интеллекта, идеей информационного общества. Уже в 60-х, в рамках Единой государственной автоматизированной системы, он предлагал безналичный расчет. Но для управленцев того времени эта идея казалась чересчур революционной. Американцы хотели купить Глушкова, предлагая совершенно космические суммы, якобы, только за чтение лекций в американских университетах.

Глушков ответил отказом. Тогда западные спецслужбы решили дискредитировать академика и его работу. В 1964 году в «Известиях» появилась провокационная статья, где намекалось, что кое-кто хочет заменить правящую верхушку СССР вычислительными машинами. Слово в слово текст статьи повторял передовицу в «The Washington Post» под названием «Перфокарта управляет Кремлем – Царь советской кибернетики академик Глушков предлагает заменить кремлевских руководителей вычислительными машинами».

Члены правительства не на шутку встревожились – они и раньше относились к искусственному интеллекту с огромным недоверием, а статья их просто шокировала. В общем, политбюро проглотило наживку – проект Глушкова был закрыт, а впоследствии и вся кибернетика была похоронена руководством СССР. Тем самым они превратили страну из мирового лидера в информационных технологиях в безнадежно отстающего дилетанта. Кстати, планшетник iPad первым придумал отнюдь не Стив Джобс – «электронный блокнот» еще в 60-х годах описывал в своих трудах советский ученый Виктор Глушков.

В скором будущем Илон Маск обещает спутниковый Интернет по всему миру, который наше Минобороны обещает эффективно глушить. А вообще, как заявил советник президента России Герман Клименко, страна готова к отключению от мирового Интернета.

Законопроект об автономной работе российского сегмента интернета, в случае если он будет отключен от глобальной инфраструктуры Сети, был внесен в Госдуму 14 декабря 2018 года, а 10 марта 2019 года в Москве прошел согласованный митинг против изоляции Рунета, собравший по подсчетам Белого счётчика, больше 15 тысяч человек.

Еще праздник 13 марта:

Международный день планетариев.

События дня:

1881 г. – Александр II был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Игнатием Гриневицким.

1894 г. – в Парижском ночном клубе впервые в мире прошло представление профессионального стриптиза.

1930 г. – закрылась Московская биржа труда. Последнее направление на работу было выдано слесарю Михаилу Шкунову. Советский Союз стал первой в мире страной, покончившей с безработицей.

1954 г. – создан Комитет государственной безопасности СССР.

1989 г. – английский ученый Тим Бернерс-Ли и его коллеги изобрели Интернет.

Именинники:

Василий, Иван, Марина, Николай.

Родились:

Сергей Михалков (1913-2009 гг.) – детский писатель, баснописец, драматург, неоднократный автор слов гимна СССР и России.

Игорь Кио (1944-2006 гг.) – советский артист цирка.

Ирина Алфёрова (1951 г.) – советская и российская актриса.