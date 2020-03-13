В Европе осталась одна страна без коронавируса

13.03.2020, 9:48, Новости дня

В Черногории прошли обследование более 2 тысяч человек.

Черногория на 13 марта остается единственной страной Европы, где пока не зафиксировано ни одного эпизода заражения коронавирусом. Об этом сообщил эпидемиолог черногорского Института общественного здравоохранения Игор Галич.

Как заявил врач, с начала вспышке в Черногории прошли обследование свыше 2 тысяч человек. обследовали более 2000 человек. Медики ведут наблюдение за 392 пациентами.

«Диагностика на коронавирус занимает два-три часа, поэтому результаты становятся известны достаточно быстро», – заявил Галич. Врач попросил граждан не сеять панику и не распространять дезинформацию.

По последним данным, в мире подтверждено более 136 тысяч случаев заражения COVID-19, умерли 4976 заболевших. Вечером 11 марта Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию с коронавирусом пандемией.

В Сети 12 марта появилось видео, на котором пассажир метро в Брюсселе смазывает поручень слюнями. Его заподозрили в намеренном распространении коронавируса.

Напомним, что накануне Владимир Жириновский потребовал лишить мандата депутата фракции ЛДПР в Госдуме за то, что тот не сел на карантин после возвращения из Франции.