Саудовская Аравия стремится вытеснить российскую нефть с рынка

13.03.2020, 9:38, Новости дня

Саудовская Аравия активизировала усилия по вытеснению российской марки нефти Urals с основных рынков, предлагая взамен собственную нефть по низким ценам, сообщает Reuters со ссылкой на семь источников в нефтяной отрасли.

Эр-Рияд ранее объявил о снижении цен на свою нефть для покупателей из всех регионов с апреля после разрыва сделки ОПЕК+. РФ отклонила предложение об увеличении существующих сокращений добычи ОПЕК+, что привело к краху альянса и началу ценовой войны за долю рынка.

Рыночные источники сообщили агентству Reuters, что государственная нефтяная компания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) пытается заменить Urals в поставках для нефтеперерабатывающих предприятий по всему миру — от Европы до Индии.

Национальная судоходная компания Саудовской Аравии Bahri предварительно зафрахтовала на этой неделе до 19 супертанкеров, причем шесть из них должны доставить в США около 12 миллионов баррелей саудовской нефти.

Saudi Aramco ведет переговоры с европейскими нефтеперерабатывающими компаниями, в том числе с крупными покупателями нефти Urals, такими как финская Neste Oil, шведская Preem, французская Total, а также BP, азербайджанская SOCAR и итальянская Eni, утверждают собеседники агентства

Кроме того, Эр-Рияд с прошлого года ведет переговоры о поставках нефти с Минском, причем в Белоруссии считают предлагаемые цены "замечательными", рассказал Reuters источник в одном из белорусских нефтетрейдеров.

Saudi Aramco может только в апреле поставить дополнительные 1,5 миллиона баррелей в сутки в Европу, сказал один из источников.

На этой неделе Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить производственные мощности по добыче нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.

Эта тактика уже работает, и нефтепереработчики заказывают дополнительные объемы саудовской нефти для отгрузки в апреле по "очень привлекательным ценам", отмечают собеседники Reuters. По их словам, Saudi Aramco пытается "наказать" Москву за срыв сделки ОПЕК+ и вернуть россиян за стол переговоров.