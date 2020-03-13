 

Samsung бесплатно продезинфицирует смартфоны россиян

13.03.2020, 9:38, Новости дня

Сервис-центры компании Samsung в условиях объявленной ВОЗ пандемии коронавирусной пневмонии COVID-19 начнут предоставлять услуги по дезинфекции смартфонов. Об этом сообщает SamMobile.

Услугу оказывают бесплатно в официальных центрах обслуживания и фирменных магазинах в 19 странах мира, включая Россию и Украину. Вскоре к ним добавятся еще 25 государств, среди которых Казахстан и Латвия.

Обеззараживание смартфонов проводится при помощи ультрафиолета в специальных установках – этот метод, в отличие от химических дезинфектантов, не может поверить аппарат. Помимо смартфонов Galaxy там можно обработать смарт-часы Galaxy Watch и наушники Galaxy Buds.

Смартфон в течение дня проводит в руках пользователя больше времени, чем любая другая вещь, и накапливает следы всего, чего касается человек. Некоторые болезнетворные бактерии и вирусы могут сохраняться на его поверхности до девяти дней. Ранее из-за эпидемии коронавируса Apple впервые разрешила обрабатывать iPhone и другие свои устройства новым способом. О других методах защиты смартфона от микроорганизмов мы писали здесь.

Текст:

Вести.Hi-tech



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