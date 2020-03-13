 

Учёные: Одиночество может усиливать воспалительные процессы в организме человека

13.03.2020, 9:30, Разное

В результате проведённого исследования учёным удалось выяснить, что одиночество может провоцировать проблемы со здоровьем. В частности, это касается воспалительных процессов в организме человека, усиливающихся в изоляции от общества.
Специалисты говорят, что у человека, проводящего время в одиночестве, растёт в организме уровень гликопротеина фибриногена, а это негативно отражается на формировании кровяных сгустков. Таким образом, у людей, находящихся в социальной изоляции, усиливаются воспалительные процессы, что в свою очередь может стать причиной развития различных видов онкозаболеваний.

Кроме того, учёные отмечают, что взаимосвязь между проблемами со здоровьем и одиночеством, больше развита у представителей сильного пола. Женщины перед данной проблемой, как оказалось, менее уязвимы, и на них изоляция не оказывает настолько сильного негативного воздействия.



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