Опубликовано изображение 10-нм ядер процессора Intel Lakefield

13.03.2020, 9:30, Разное

Компания Intel продемонстрировала вычислительные ядра новейшего процессора Lakefield. Благодаря использованию технологии пространственной компоновки Foveros производителю удалось поместить в одном корпусе сразу пять слоев кремния.

Так, на втором слое находятся силовые компоненты, изготовленные по 22-нм технологии. На четвертом слое находятся вычислительные и графические ядра, здесь компания Intel использовала 10-нм кристалл площадью 82 мм2.

Помимо вычислительных ядер, имеющих архитектуру Tremont, и одного большого ядра с архитектурой Sunny Cove, на данном уровне находится графическая подсистема Intel Gen. В нее входят 64 исполнительных блоков, занимающих до 40% от всей площади слоя.

Функциональную роль всех компонентов компания Intel не раскрывает. Известно, что на этом ярусе должны находиться кэш-память, блоки для обработки изображения и элементы, повышающие эффективность теплоотвода. Первые процессоры Intel Lakefield появятся в планшетах компаний Microsoft, Samsung и Lenovo. Уже в середине нынешнего года в продаже должен появиться Thinkpad X1 Fold.