Минобороны показало полет Ту-160 над Атлантикой

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13.03.2020, 9:28, Новости дня

Минобороны опубликовало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над Атлантикой.

Как сообщил канал «Звезда», самолеты в плановом режиме пролетели над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана.

Продолжительность полета составила 15 часов, за которые экипажи также отработали дозаправку в воздухе.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские и британские истребители.

В Минобороны отметили, что летчики дальней авиации регулярно совершают такие полеты. Все они выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

В начале марта Минобороны опубликовало видео дозаправки стратегических бомбардировщиков Ту-160, выполненной на скорости 600 км/ч и на высоте более пяти километров.



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