 

Богатейшие люди мира за сутки потеряли почти 78 млрд долларов

13.03.2020, 9:28, Новости дня

В четверг 20 богатейших людей мира потеряли почти 78 млрд долларов из-за крупнейшего с октября 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, связанных с распространением коронавируса, информирует Forbes.

Эксперты издания подсчитали, что наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос, который после снижения цены акций его компании на 8% потерял почти 8 млрд долларов.

Состояние генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно за сутки уменьшилось на 7,7 млрд долларов.

В списке также фигурируют глава Facebook Марк Цукерберг, потерявший 5,7 млрд долларов, и миллиардер Ларри Эллисон, чье состояние уменьшилось на 5,6 млрд долларов.

Напомним, в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. Затем президент США Дональд Трамп запретил въезд из Европы.

На фоне этого ключевые индексы США к закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE потеряли более 9%. Индекс Мосбиржи к концу четверга обвалился на 8,28% – до 2286,40 пункта, индекс РТС рухнул на 11,03%, до 1280,58 пункта.

Биржи АТР снизились до 7% на фоне падения американских рынков. ФРС США решила потратить 1,5 трлн долларов на скупку ценных бумаг.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что паника на рынках приближает мировой кризис.



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