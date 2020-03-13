 

Мнение: Приключения коронавируса в России

13.03.2020, 9:11, Разное

А премьер Мишустин (https://t.me/SerpomPo/5116) продолжает успокаивать: «Несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума».

Безусловно здорово, но удивительно, что Россия, граничащая (в отличие от Италии, Франции, Испании, Германии) с Китаем, оказалась стерильным заповедником. Это еще удивительнее, потому что не только в Италии толпы туристов из Китая (которые, видимо, и занесли туда вирус), но и в России тоже. Более того, в дальневосточных регионах, приезжих из Китая, Кореи, Японии, то есть стран, где коронавирус бушует давно, существенно больше, чем в центральной части страны. Однако вирус выявлен именно здесь у туристов, вернувшихся из Италии и Германии.

Чудеса! Или в дальних регионах коронавирус не умеют определять и заболевшим ставят традиционный диагноз ОРВИ. Или просто, что «русскому хорошо, то немцу (итальянцу и т.п.) – смерть»?

Но на самом деле, хотелось бы каких-то более внятных и профессиональных объяснений нового русского чуда.

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Источник: СерпомПо



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