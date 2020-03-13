 

Harley-Davidson оснастит свои мотоциклы поддержкой Android Auto

13.03.2020, 9:07, Разное

В компании Harley-Davidson рассказали о намерении оснастить свои мотоциклы поддержкой Android Auto. Начиная с 2021 года транспортные средства получат эту функцию прямо с завода.
Android Auto является весьма полезной функцией для подключения своего смартфона к системе автомобиля для более удобного пользования как элементами транспортного средства, так и для использования функционала телефона. Многие современные модели машин могут похвастаться наличием этого дополнения, но вот среди мотоциклов пока нет ни одной модели с поддержкой Android Auto. Первыми станут Touring, CVO и Trike от Harley-Davidson.

В корпорации объяснили, что летом любой владелец этих мотоциклов, выпущенных после 2014 года, может самостоятельно установить Android Auto или же приехать к дилеру, который бесплатно произведёт установку нового программного обеспечения. Главным условием для этого является наличие системы Boom!Box GTS. Если её нет, то за дополнительную плату её могут поставить на все вышеперечисленные модели.

В Harley-Davidson также отметили, что уже с 2021 года абсолютно все Touring, CVO и Trike получат Android Auto прямо с завода. Таким образом покупателям не придётся заботиться об установке дополнительного функционала и тратить на это время. Что же касается Apple CarPlay, то в Harley-Davidson поддержка этого дополнения работает ещё с 2018 года.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Intel Xeon оказался лучше восьми чипов Tesla V100 при обучении нейросети

11.01 / Первый подростковый кумир Эдд Бернс скончался в результате инсульта

04.05 / Мнение: Письмо: “Не хочу быть лужей”

29.12 / Новости Крымнаша. «Домой! На болота!»

23.02 / Дмитрий Шепелев отказался комментировать иск в суд от отца Фриске

10.02 / Медики объяснили, как группа крови влияет на личную жизнь

11.02 / Мнение: Сирийский парадокс

16.01 / “Пусть вам солдаты дают хлеб, а мы вам будем глаза выкалывать”: Русские беженцы о погромах в Баку

19.01 / Для пользователей ПК назвали основные особенности перехода с Windows 7 на «десятку»

07.02 / «Чувствую в тебе родственную Сахалинскую душу»: Игорь Николаев поздравил с днём рождения Аниту Цой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика