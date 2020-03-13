Harley-Davidson оснастит свои мотоциклы поддержкой Android Auto

13.03.2020, 9:07, Разное

В компании Harley-Davidson рассказали о намерении оснастить свои мотоциклы поддержкой Android Auto. Начиная с 2021 года транспортные средства получат эту функцию прямо с завода.

Android Auto является весьма полезной функцией для подключения своего смартфона к системе автомобиля для более удобного пользования как элементами транспортного средства, так и для использования функционала телефона. Многие современные модели машин могут похвастаться наличием этого дополнения, но вот среди мотоциклов пока нет ни одной модели с поддержкой Android Auto. Первыми станут Touring, CVO и Trike от Harley-Davidson.

В корпорации объяснили, что летом любой владелец этих мотоциклов, выпущенных после 2014 года, может самостоятельно установить Android Auto или же приехать к дилеру, который бесплатно произведёт установку нового программного обеспечения. Главным условием для этого является наличие системы Boom!Box GTS. Если её нет, то за дополнительную плату её могут поставить на все вышеперечисленные модели.

В Harley-Davidson также отметили, что уже с 2021 года абсолютно все Touring, CVO и Trike получат Android Auto прямо с завода. Таким образом покупателям не придётся заботиться об установке дополнительного функционала и тратить на это время. Что же касается Apple CarPlay, то в Harley-Davidson поддержка этого дополнения работает ещё с 2018 года.