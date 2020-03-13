 

Швеция изготовит детали для российских ракет «Союз»

13.03.2020, 8:59, Новости дня

Системы крепления спутников для коммерческих запусков на российских ракетах «Союз» изготовят в Швеции, сообщили в компания «Главкосмос пусковые услуги».

«АО «Главкосмос пусковые услуги» и компания RUAG Space подписали долгосрочное соглашение о поставке адаптеров полезной нагрузки и систем отделения для ракет-носителей «Союз-2», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Компания изготовит адаптеры для нескольких пусков. Продукция RUAG производится в шведском Линчепинге.

В конце февраля НАСА сообщило, что первый корабль с экипажем Международной космической станции (МКС) стартует на ракете-носителе «Союз-2.1а» с полностью российскими комплектующими днем 9 апреля.



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