Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

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13.03.2020, 8:59, Новости дня

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе в связи с сильным ветром, местами с порывами до 20-25 м/с, в период до 21.00 в столичном регионе.

«Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Оранжевый уровень опасности в связи с усилением ветра объявлен также в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях.

Ранее в пятницу в Росгидромете сообщали, что по прогнозу синоптиков, в утром в Москве будет 6 градусов тепла. К обеду станет немного прохладнее, термометры в столице покажут 5 градусов выше ноля. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, юго-западный силой 7-10 м/с.



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