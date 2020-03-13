 

В Китае сказали, когда был зафиксирован первый случай коронавируса

13.03.2020, 8:59, Новости дня

Первый случай инфицирования новым коронавирусом в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019 года, сообщают китайские СМИ.

Газета South China Morning Post пишет со ссылкой на правительственные документы, что первым больным, у которого подтвердили заражение коронавирусом 17 ноября, стал 55-летний житель провинции Хубэй, передает ТАСС.

Начиная с этого момента, органы здравоохранения каждый день на протяжении месяца фиксировали от одного до пяти случаев инфицирования.

К 15 декабря общее число пациентов составило 27 человек, через пять дней количество подтвержденных случаев возросло до 60, а 1 января – уже до 381.

Ранее ВОЗ объявила пандемию коронавируса. После власти Китая заявили о прохождении в стране пика эпидемии коронавируса. При этом в заражении Уханя коронавирусом МИД Китая заподозрил американских военных.

В КНР также предположили, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Вайнштейна после решения присяжных увезли в больницу

06.03 / «Даусары, молчать!» Кампания против «ДАУ. Наташа» — цензура или борьба с насилием?

20.02 / Пылезащита складного Samsung Galaxy Z Flip оказалась фикцией

04.01 / Модель арестована в Москве по делу о вымогательстве у Никаса Сафронова

10.02 / DM – BP призывают отказаться от доли в «Роснефти» в пользу «зелёных» технологий

29.01 / Создание системы диагностики ветхих домов оценили дороже строительства нового жилья

21.02 / Симоньян указала на недостаток американского правосудия после ареста россиянки в Испании

31.12 / NTD – популярные направления туриндустрии в уходящем году — экотуризм и Чернобыль

22.01 / Военное руководство РФ решили усилить искусственным интеллектом

21.02 / Разведка США взбесила Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика