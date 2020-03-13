“Нулевой пациент”: в Китае нашли первого заразившегося коронавирусом

13.03.2020, 8:42, Разное

Азиатские СМИ утверждают, что в Китае нашли “нулевого пациента” – самого первого заразившегося коронавирусом COVID-2019. По версии журналистов, это 55-летний житель провинции Хубэй, откуда эпидемия распространилась по всей планете, сообщает телеканал “360”.

Масс-медиа предполагают, что мужчина подхватил инфекцию еще в середине ноября 2019 года – за месяц до того, как ученые констатировали появление нового вируса. В декабре число зараженных достигло 60. В настоящее время коронавирус обнаружен более чем у 130 тысяч человек.