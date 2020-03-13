 

Меган Маркл практически перестала общаться с Кейт Миддлтон

13.03.2020, 8:30, Разное

Внук правящей британской королевы Елизаветы II принц Гарри с супругой Меган Маркл на днях нанесли «прощальный» визит в Лондон, исполнив в последний раз обязанности членов монаршей семьи. По словам инсайдеров, герцогиня Сассекская свела к минимуму общение с Кейт Миддлтон, но и последняя не слишком проявляла в этом плане инициативу.
Маленький сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи остался в Канаде, поэтому, как рассказывают источники, родители постарались быстрее завершить запланированное и вернуться домой. В разговоре с друзьями герцогиня призналась, что в королевской семье нет особого тепла, а ей хочется, чтобы малыш рос окружённый счастливыми лицами, получал заботу и внимание, находился в доме, где часто раздаётся смех.

Высказалась супруга принца Гарри и о Кейт Миддлтон. Как оказалось, общение двух герцогинь было минимальным, при этом последняя даже «лишний раз не смотрела» в сторону Маркл, вследствие чего жена принца Гарри только утвердилась во мнении относительно правильности принятого решения о переезде и сложении полномочий, возлагаемых на членов семьи королевы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Наука: Бессонница – «серый кардинал» самоубийства

28.12 / Собери свой Суперджет

15.02 / Евгения Медведева исполнит роль Сейлор Мун в японском ледовом шоу: детали проекта

24.02 / Актёры Антонина Паперная и Владимир Яглыч впервые показали 2-летнюю дочь Еву

19.02 / За пределами Млечного Пути впервые обнаружен молекулярный кислород

10.02 / Мнение: Палестинский взгляд на “сделку века”

10.01 / Мнение: Премьер-министр Ирака требует от США начать подготовку к выводу войск

23.01 / Электрический кроссовер Nissan Ariya могут привезти в Россию

20.01 / Владимир Зеленский заявил о наладившемся диалоге с Владимиром Путиным

04.03 / Мнение: Почему нет русских гастарбайтеров, куда переводят деньги из России и торрент-клиент под Windows XP

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика