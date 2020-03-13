Меган Маркл практически перестала общаться с Кейт Миддлтон

13.03.2020, 8:30, Разное

Внук правящей британской королевы Елизаветы II принц Гарри с супругой Меган Маркл на днях нанесли «прощальный» визит в Лондон, исполнив в последний раз обязанности членов монаршей семьи. По словам инсайдеров, герцогиня Сассекская свела к минимуму общение с Кейт Миддлтон, но и последняя не слишком проявляла в этом плане инициативу.

Маленький сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи остался в Канаде, поэтому, как рассказывают источники, родители постарались быстрее завершить запланированное и вернуться домой. В разговоре с друзьями герцогиня призналась, что в королевской семье нет особого тепла, а ей хочется, чтобы малыш рос окружённый счастливыми лицами, получал заботу и внимание, находился в доме, где часто раздаётся смех.

Высказалась супруга принца Гарри и о Кейт Миддлтон. Как оказалось, общение двух герцогинь было минимальным, при этом последняя даже «лишний раз не смотрела» в сторону Маркл, вследствие чего жена принца Гарри только утвердилась во мнении относительно правильности принятого решения о переезде и сложении полномочий, возлагаемых на членов семьи королевы.