«Гознак» заявил о защищенности рублей от коронавируса

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13.03.2020, 8:28, Новости дня

Российские банкноты обрабатываются специальными антисептическими веществами, поэтому защищены от вирусов и микробов, сообщили в пресс-службе «Гознака».

«При изготовлении банкнотной бумаги для российских банкнот применяются специальные добавки с антисептическими свойствами. Поверхность таких банкнот уже не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов. В этой связи вероятность того, что на банкнотах, передаваемых нашим предприятием Банку России, присутствуют какие-либо патогенные микроорганизмы, минимальна», – передает РИА «Новости» сообщение «Гознака».

Там добавили, что единственная и наиболее очевидная рекомендация с точки зрения профилактики при обращении с банкнотами – мыть руки.

Ранее вирусолог оценил вероятность заражения коронавирусом через деньги.



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