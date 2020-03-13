 

Китай заявил о сложности возобновления производства в стране

13.03.2020, 8:28, Новости дня

Осложнение эпидемиологической обстановки в мире создает много неопределенностей для восстановления производства в Китае, сообщил замминистра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

Гобинь заявил, что по всей стране за пределами провинции Хубэй загрузка производственных мощностей крупных промышленных предприятий превышает 95%, в среднем около 80% работников предприятий уже вернулись на рабочие места; загрузка средних и малых предприятий достигла 60%, передает РИА «Новости».

«Вместе с тем, расползание эпидемии по всему миру создает огромные факторы неопределенности для возобновления работы и производства в Китае», – отметил чиновник.

Он добавил, что предприятия в КНР сталкиваются также с проблемой логистики сотрудников, нехваткой наличных денег, противоэпидемических средств, разными темпами восстановления производства на разных уровнях и невысокой эффективностью производственных цепочек.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Тем временем в четверг власти Китая заявили о прохождении в стране пика эпидемии коронавируса. При этом в заражении Уханя коронавирусом МИД Китая заподозрил американских военных.

В КНР также заявили, что пандемия вируса может закончиться к июню.



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