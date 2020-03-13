Нефть коррекционно подорожала после волатильной недели

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13.03.2020, 8:28, Новости дня

Мировые цены на нефть поднялись почти на 2% в пятницу после того, как котировки потеряли до четверти своей стоимости с начала недели из-за опасений за переизбыток предложения сырья после срыва сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.09 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,93%, до 33,86 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 2,03%, до 32,14 доллара за баррель. С начала недели котировки потеряли около 20-25%, при этом снижение продолжается третью неделю подряд. В середине февраля нефть стоила 58 и 53 доллара соответственно.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля сделка перестанет действовать.

На этом фоне цены на нефть начали резкое падение, вслед обрушились фондовые рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.

После стало известно, что Саудовская Аравия готова утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене значительно ниже, чем российское сырье. Саудитов заподозрили в попытке вытеснить российскую нефть с рынка.

Газета ВЗГЛЯД писала, что новая паника на рынках приближает мировой кризис.



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