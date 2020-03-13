 

Американские военные рассказали о разлетевшихся в космосе осколках советской ракеты

13.03.2020, 8:28, Новости дня

Обломки третьей ступени советской ракеты-носителя «Циклон-3», разрушившейся на орбите в феврале, разлетелись на сотни километров, следует из данных специализированного сайта ВВС США Space-track.org.

К настоящему времени американские военные внесли в каталог космических объектов 78 обломков ступени, получивших номера с 45266 по 45340 и с 45346 по 45348, передает РИА «Новости».

Обломки находятся на высотах от 599 до 1 тыс. 819 километров, при этом ступень до взрыва летала на орбите с минимальной высотой 1 тыс. 186 километров и максимальной 1 тыс. 206 километров.

Напомним, в феврале 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США  сообщила, что на орбите разрушилась отработавшая третья ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3», запущенной в 1991 году.



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