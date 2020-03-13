Ученые выяснили, что на ход похудения влияет время приема пищи

13.03.2020, 8:07, Разное

По словам зарубежных исследователей, благодаря внутренним биологическим часам человека определяется время, когда еда расщепляется быстрее и эффективнее всего. Проще говоря, у всех людей есть такие временные отрезки, благоприятно влияющие на похудение.

Соответствующее исследование было проведено экспертами, представляющими университет Вандербильта (Нашвилл, США). Ученые очень долго изучали фактор влияния графика приема пищи влияет на метаболические процессы. После этого экспертам удалось выяснить: одним из важнейших факторов при похудении является время приема пищи.

Более того, если углеводы лучше всего усваиваются человеком до обеда, то жиры – во время сна. Для доказательств своих тезисов исследователи провели несколько крупных экспериментов.