Прохор Шаляпин похудел на 10 кг после круиза по Карибским островам

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13.03.2020, 8:07, Разное

Российский певец Прохор Шаляпин похудел на 10 кг. Лишний вес он набрал во время круиза по Карибским островам, но позднее решил его сбросить с помощью диетолога.
В увлекательное путешествие его пригласила 40-летняя канадская миллионерша по имени Татьяна. По мнению поп-исполнителя, вопрос оплаты удовольствий он не считает важным. Многочисленные снимки из отеля в Лос-Анджелесе, где пара отдыхала в течение двух недель, а затем круиза на океанском лайнере, подтверждают, что претензий к качеству отдыха у Шаляпина нет. Вместе с тем «пищевое изобилие» сказалось на индексе массы тела певца, проявившись в основном в районе живота.

Диетолог Надя Шарк не посчитала его критичным, однако помогла в устранении проблемы, учитывая решительный настрой клиента. Ей удалось добиться стремительного похудения пациента на 10 кг за счет целого комплекса мероприятий. О них она подробно пояснила в интервью «Комсомольской правде», в основном упор делался на изменение привычек питания.

Прежде всего, было исключено употребление еды после 20.00, в рационе увеличено количество белка и клетчатки и снижено потребление обработанного сахара. Существенную пользу, считает врач, принесло регулярное употребление витаминов, которые ранее певец принимал «хаотично». Диетолог подчеркнула, что в дальнейшем необходимо следовать здоровому режиму питания, чтобы препятствовать набору жировой массы после проведенного курса лечения.



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