США нанесли ответный удар по проиранским группировкам в Ираке

13.03.2020, 8:06, Новости дня

Военные самолеты США нанесли на юге Ирака удары по пяти целям боевиков из группировок, поддерживаемых Ираном. Удары были нанесены в четверг вечером в ответ на ракетный обстрел иракской базы, на которой размещены американские военнослужащие и силы международной коалиции. США считают, что за той атакой, в результате которой погибли два американца и британский солдат, стоят поддерживаемые Ираном группировки.

Воздушные удары, осуществленные при поддержке британских военных, были направлены против террористической группировки «Катаиб Хезболла» и объектов, на которых, как предполагается, хранился арсенал тип ракет, использованных при нападении на силы коалиции в среду.

Боевики группировки выпустили накануне в направлении иракской военной базы около 30 ракет «Катюша», 18 из которых достигли цели и нанесли ущерб военным объектам. Кроме трех погибших военнослужащих из состава коалиционных сил, ранения получили еще 14 человек.

На данный момент о потерях в рядах боевиков ничего не сообщается. Вскоре после ответного удара по проиранским группировкам Пентагон опубликовал официальное заявление по этому поводу.

«Соединенные Штаты не потерпят нападений на наш народ, наши интересы или наших союзников», – говорится в официальном коммюнике за подписью министра обороны США Марка Эспера.

В среду, 11 марта, вскоре после атаки на американских военных Эспер заявил, что он обсудил обстрел с президентом Дональдом Трампом, однако не стал уточнять, о каких именно возможных ответных мерах шла речь во время беседы с верховным главнокомандующим. Трамп, выступая в четверг на пресс-брифинге в Белом доме, также не стал говорить о том, каким может быть ответ США.

Генерал Кеннет МакКензи, командующий Центральным командованием США, которое ведает военными операциями США на Ближнем Востоке, рассказал на заседании Комитета по вооруженным силам Сената, что обстоятельства атаки все еще расследуются, добавив, что единственной силой, ранее проводившей огневую атаку подобногом масштаба против сил США в Ираке, является террористическая группировка «Катаиб Хезболла».

Впрочем, генерал армии Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов в беседе с журналистами, спросившими его о том, кто осуществил атаку, заявил: «Мы можем [сказать], но не будем. Мы знаем с большой долей уверенности, но мы не будем говорить об этом публично в данный момент».

В четверг представители «Катаиб Хезболла» одобрительно отозвались об атаке на «Кэмп Таджи», однако не стали брать на себя ответственность за нападение.

«Да будут благословенны те, кто осуществил эту высокоточную джихадистскую операцию», говорится в заявлении группировки, переведенном аналитической группой SITE Intelligence.

Администрация президента Ирака осудила террористическую атаку в своем заявлении в четверг, подчеркнув необходимость найти виновных.