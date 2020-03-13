Коронавирус нарушил привычный уклад в жизни в США

13.03.2020, 8:06, Новости дня

Вспышка коронавируса нарушила привычный ритм жизни американцев: все больше профессиональных спортивных лиг приостанавливают сезоны, театры на Бродвее отменяют представления, а новые ограничения спровоцировали хаос в трансатлантических авиаперевозках.

Штаты Калифорния и Нью-Йорк ввели запрет на массовые мероприятия. Закрываются все больше школ, музеев и других учреждений.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в четверг объявил чрезвычайное положение, в то время как число подтвержденных случаев заболевания в самом населенном городе страны выросло до 95.

С целью замедлить распространение вируса в штате Нью-Йорк с 17.00 в пятницу запрещены мероприятия численностью более 500 человек, объявил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо.

Заведения, вмещающие до 500 человек, с пятницы должны вдвое сократить количество посетителей.

По словам Куомо, театры на Бродвее должны начать соблюдать новые правила с вечера четверга. Ограничения не распространяются на больницы, дома престарелых, общественный транспорт и некоторые другие объекты.

Музей искусства «Метрополитен» в Нью-Йорке, являющийся крупнейшим музеем мира, временно закрывает все три здания.

В Вашингтоне власти распорядились с четверга закрыть для посещения комплекс Капитолия после того, как новый коронавирус был диагностирован у сенатора из штата Вашингтон.

Голливуд отложил премьеры нескольких фильмов, а кинотеатры по всему миру закрываются.

В США зафиксировано более 1 300 случаев заражения, 38 человек скончались.

В четверг стало известно о первой смерти от коронавируса в штате Джорджия.

Губернатор штата Флорида Рик Скотт решил отправиться в карантин после встречи с членом делегации президента Бразилии Жаира Болсонару на прошлой неделе. У одного из сопровождавших Болсонару чиновников диагностировали коронавирус.

Президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс также встречались с бразильской делегацией, однако официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм заявила, что они «почти не общались с человеком, у которого был найден вирус, и пока им не нужно сдавать анализы».

Обладатель «Оскара» Том Хэнкс и по меньшей мере один игрок Национальной баскетбольной ассоциации также попали в число заразившихся вирусом, который может вызвать пневмонию и другие респираторные проблемы, в особенности у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

В НБА решили приостановить сезон на неопределенный срок. Национальная хоккейная лига в четверг также объявила о приостановке сезона, а Главная лига футбола ­– о 30-дневном перерыве.

Главная лига баскетбола, как сообщается, приостановила весенние тренировки и отложила начало регулярного сезона.

Из-за вспышки вируса закрылись многие школы, а ряд университетов, в том числе Гарвард и Принстон, объявили о переходе на онлайн-обучение после весенних каникул.