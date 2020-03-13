Захарова прокомментировала нападение на Сивохо в Киеве

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13.03.2020, 7:59, Новости дня

Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила срыв презентации национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая проводилась в Киеве и отметила бездействие украинской полиции.

«Полиция в очередной раз продемонстрировала все, что от нее осталось, проявив абсолютную никчемность. В итоге мероприятие удалось на славу Украине, напомнив споры тупоконечников с остроконечниками в Лилипутии, с какого конца надо чистить яйца», – написала Захарова в Facebook.

По ее словам, «обе стороны обвиняли в своем разъединении Россию, но даже это не помогло им избежать традиционного финала – взаимных оскорблений и драки».

Напомним, в четверг националисты напали на советника секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергея Сивохо, когда он презентовал «Национальную платформу примирения и единства».



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