 

Американский суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг

13.03.2020, 7:59, Новости дня

Судья в США распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, которая находилась в следственном изоляторе за отказ давать показания, следует из документов суда.

«Суд постановляет, что появление г-жи Мэннинг перед присяжными больше не требуется», – передает РИА «Новости» распоряжение судьи. Отмечается, что на это больше нет никаких причин.

В этой связи суд распорядился «незамедлительно освободить» Мэннинг.

Напомним, суд в Виргинии отправил Мэннинг в заключение в мае 2019 года. До этого она уже провела в тюрьме два месяца за отказ дать показания и находилась на свободе лишь около недели после того, как закончился срок полномочий предыдущего состава большого жюри.

Суд не сообщал, по какому делу требуются показания Мэннинг, но она и ее адвокаты подтвердили, что речь идет об обвинениях против WikiLeaks. Сообщалось, что суд может держать Мэннинг в тюрьме до тех пор, пока она не согласится дать показания или пока срок полномочий жюри не истечет вновь.

В мае 2010 года рядовой армии США Брэдли Эдвард Мэннинг был арестован в Ираке, где проходил службу. Он признался, что передал сайту Wikileaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тыс. дипломатических депеш Госдепа США.

В августе 2013 года Мэннинга приговорили к тюрьме. После он сообщил о смене пола и переименовании в Челси Элизабет. 17 мая 2017 года Мэннинг вышла на свободу после решения экс-президента США Барака Обамы о смягчении приговора.

В январе 2018 года Челси Мэннинг решила баллотироваться в американский сенат от штата Мэриленд.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / В РФ отзывают около 770 автомобилей Mazda3

16.01 / Украинские теннисистки узнали соперниц в основной сетке Australian Open

17.02 / Названы страны с наибольшим количеством несчастных случаев среди российских туристов

28.01 / Украинские дипломаты обиделись на итальянский телеканал за «Малую Россию»

21.02 / Топ-10 самых богатых семей в мире

17.02 / Госдепартамент следит за состоянием 60 американцев в Японии на фоне вспышки коронавируса

01.01 / Independent – в новогоднем обращении Джонсон повторил невыполнимые предвыборные обещания

18.01 / В мире: Зачем Польша обвиняет освободителей в провале Варшавского восстания

24.01 / Еще один Бродвейский мюзикл станет фильмом

14.02 / Рыбак еле поборол сома в центре Калининграда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика