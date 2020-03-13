 

В Общественной палате подчеркнули важность «социальной» поправки в Конституцию

13.03.2020, 7:59, Новости дня

Новые перинатальные центры, поддержка молодых семей, выплаты на первенца – это реализация принципа адресной социальной помощи, прописанного в поправке, – сказала газете ВЗГЛЯД секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, комментируя утверждение парламентом президентского пакета поправок к Конституции.

«Все, что было предложено в качестве поправок в Основной закон, вносилось исключительно для того, чтобы в будущем не было возможности изменения важнейших принципиальных подходов в российском законодательстве», – сказала секретарь Общественной палаты России, руководитель Исследовательского центра частного права при президенте Лидия Михеева.

Например, поправка о том, что в случае отсутствия родительского попечения, приоритетным для ребенка должно быть семейное устройство – это то о чем просили многие общественники, продолжила Михеева. «Самое важное, чтобы ребенок всегда имел право на семью, и для того чтобы данная позиция была максимально защищенной, было предложено включить в Конституцию поправку, касающуюся защиты семейных ценностей, материнства и детства», – отметила секретарь Общественной палаты.

«Строительство перинатальных центров, поддержка молодых семей, выплаты на первенца – это и есть реализация принципа адресной социальной помощи, прописанного в предлагаемой поправке. В одном из положений законопроекта о внесении поправок в Конституцию содержится правило о том, что социальное обеспечение должно строиться на принципе адресности. И все что сейчас уже делается в этой сфере, это и есть реализация данного принципа», – заключила Михеева.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне Госдума приняла в заключительном чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию, а Совет Федерации одобрил одобрил законопроект. Теперь закон передадут регионам для рассмотрения. Документ будет считаться одобренным только после того, как его поддержат две трети региональных парламентов. В ином случае процедура внесения поправок будет прекращена.

Общероссийское голосование, как ожидается, пройдет 22 апреля. Этот день будет нерабочим.



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