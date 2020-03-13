Мнение: Всё правильно сделал! (с)

13.03.2020, 7:41, Разное

А вообще, между нами говоря, после того, как росграждане спокойно проглотили повышение пенсионного возраста (вероломное и ничем не спровоцированное, через месяц ПОСЛЕ президентских выборов – после, а не до!) – кидок с “продлением сроков” напрашивался. Я бы тоже так сделал.

Не, ну а как? Если сами ложатся – что ж, мимо проходить? Тут надо святым быть, чтобы удержаться. А Путин хоть и чекист – но не святой.