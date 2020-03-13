 

Мнение: Новая серия “Крутого Пике”

13.03.2020, 7:32, Разное

После небольшого отскока после "черного понедельника", сегодня снова все посыпалось – рубль, фондовые рынки, цена на нефть.
Катализатором падения выступает взрывоопасная комбинация из распавшейся сделки ОПЕК+ (Саудовская Аравия уже готова продавать нефть по 25 долларов за баррель) и нарастающей паники из-за коронавируса, которые наслаиваются на системные проблемы мировой экономики.


Курс рубля. Взлет мог быть еще выше, но ЦБ сейчас распродает валюту, чтобы замедлить падение.


Фьючерсы на бензин.


Цена на нефть.


Российский фондовый рынок.


Падение SP500.


Падение технологический компаний.


Падение европейского фондового рынка.


Крутое пике Доу Джонса.


Сегодняшнее падение стало 6-м по размерам за всю историю наблюдений, лишь несколько не дотягивая до пиковых показателей Великой Депрессии.

Падают азиатские биржи, израильская биржа и т.д. и т.п.
Отличный 2020-й год продолжается.

Источник: Colonel Cassad



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