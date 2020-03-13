 

Власти Огайо насчитали в штате 100 тыс. зараженных коронавирусом

13.03.2020, 7:28, Новости дня

Глава департамента здравоохранения Огайо Эми Эктон полагает, что коронавирусом заражены более 100 тыс. жителей штата на северо-востоке США, сообщил телеканал ABC News 5 Cleveland.

По официальной информации, в Огайо зафиксировано пять подтвержденных случаев коронавируса. Однако, по словам Эктон, истинная картину распространения инфекции не видна в связи с медленным разворачиванием систем тестирования, РИА «Новости».

«Мы знаем, просто исходя из факта распространения вируса среди населения, что по меньшей мере 1%, и это как минимум, является носителем этого вируса в Огайо сегодня. У нас живет 11,7 млн. Таким образом, цифра превышает 100 тыс.», – считает Эктон.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней. При этом Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».

Решение Трампа о запрете на въезд в США оказалось неожиданным для Европы.



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